Renan vê 'grande passo à justiça tributária' com isenção do IR

Em seu discurso, além de celebrar a sanção do PL por Lula, Renan Calheiros elencou políticas protagonizadas por ele durante as vezes em que presidiu o Senado (2005 a 2007, 2013 a 2015, 2015 a 2017) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse, nesta quarta-feira (26/11), que a perspectiva de trabalhadores que recebem até R$ 5 mil ficarem, a partir do próximo ano, isentos de pagar Imposto de Renda (IR) pode ser classificada como um “grande passo rumo à justiça tributária” no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Me sinto honrado em ter contribuído para uma nova revolução Imposto de Renda zero que, em muitos casos, vai representar um 14º salário no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. O ganho médio anual estimado é de R$ 3.500", afirmou o parlamentar.

"Será um dinheiro que pode ser usado em lazer, educação dos filhos, poupança, consumo e até mesmo no pagamento de dívidas. Esse dinheiro vai melhorar a vida de muita gente e fazer girar a economia”, acrescentou.

Relator no Senado do Projeto de Lei (PL) da isenção, Renan Calheiros participou, no Palácio do Planalto, da cerimônia de sanção do texto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de Calheiros, o evento contou com participações do relator na Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), e de ministros do governo Lula.

Em seu discurso, além de celebrar a sanção do PL por Lula, Renan Calheiros elencou políticas protagonizadas por ele durante as vezes em que presidiu o Senado (2005 a 2007, 2013 a 2015, 2015 a 2017).

“Ainda na presidência do Senado, encampamos a política de aumento real do salário mínimo, cuja contribuição para o aumento da renda salarial é inequívoca. Foi também durante a nossa presidência no Senado Federal que estendemos todos os direitos trabalhistas da Constituição aos empregados e empregadas domésticas”, discursou Renan Calheiros.

Ausência de Alcolumbre

A lembrança do senador às épocas em que esteve à frente do comando do Congresso Nacional chocou-se com o fato de o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AP), não ter participado da cerimônia. Além da ausência do líder do Senado o chefe da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), também não participou da cerimônia.