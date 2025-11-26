Haddad faz aceno a Alcolumbre e Motta ao discursar em sanção do IR

Haddad destacou o papel de Alcolumbre e Hugo Motta na tramitação do texto, que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais - (crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Em meio a uma das fases mais tensas da relação entre o governo e o Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adotou um tom conciliador nesta quarta-feira (26/11) durante a cerimônia de sanção da lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Mesmo sem a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Haddad fez questão de citá-los nominalmente, atribuindo-lhes papel central na aprovação da proposta.

Durante o evento no Palácio do Planalto, o ministro destacou o empenho dos dois parlamentares na tramitação do projeto, aprovado em um momento de desgaste político entre as cúpulas do Legislativo e o governo.

“Queria cumprimentar o presidente Hugo Motta e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar este ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem”, afirmou Haddad.

O governo vive semanas de tensão com o Congresso, que reagiu mal a decisões recentes do Planalto — entre elas, a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), contrariando o desejo de Alcolumbre, que defendia a ida de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à Corte.



Governo quer esfriar os ânimos

Haddad, no entanto, buscou enviar uma mensagem de apaziguamento. “Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles”, afirmou, reforçando a importância institucional dos dois presidentes para o andamento das pautas prioritárias do governo.

O ministro encerrou o discurso ressaltando publicamente a liderança de ambos em um contexto no qual o Planalto tenta reconstruir pontes.