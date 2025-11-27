Michelle Bolsonaro critica tempo de visita a Bolsonaro na PF

Michelle chegou no local por volta das 9h20. Inicialmente, permaneceu dentro do carro e só entrou no prédio cerca de 20 minutos depois - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais nesta quinta-feira para manifestar descontentamento com o tempo reduzido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Superintendência da Polícia Federal, por tentativa de golpe de Estado.

Michelle chegou ao local por volta das 9h20. Inicialmente, permaneceu dentro do carro e só entrou no prédio cerca de 20 minutos depois. A publicação nas redes sociais foi feita enquanto aguardava a conclusão da visita de Jair Renan, que também esteve no local para visitar o pai.

As visitas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e ocorreram, separadamente, entre 9h e 11h. A duração de cada vista foi de 30 minutos.

"Acabei de chegar para ver o meu amor. Enquanto espero o Renan concluir o tempo dele, descanso em Deus. Na primeira visita, estive com ele por duas horas; hoje, apenas 30 minutos”, escreveu Michelle. A presidente do PL Mulher afirmou ainda que, apesar das dificuldades, “o coração permanece em paz, porque o Senhor continua no controle de tudo”.

A ex-primeira-dama já havia visitado o marido no domingo (23/11), ocasião em que permaneceu por aproximadamente duas horas com o ex-presidente, então preso preventivamente após violação da tornozeleira eletrônica utilizada durante a prisão domiciliar.

