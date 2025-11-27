Terceiro dia de "beija-mão" no Senado e Messias diz estar "em paz" com a articulação

A Casa Legislativa vai apreciar a indicação de Jorge Messias no dia 10 de dezembro. - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

No terceiro dia seguido de articulação no Senado, o advogado-geral da União e indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias, voltou a circular pelos corredores da Casa nesta quinta-feira (27/11). Logo ao chegar, afirmou que pretende manter uma agenda diária no Congresso até a sabatina do dia 10 de dezembro e reforçou que está “muito tranquilo” quanto ao processo. “Venho todos os dias ao Senado. Tenho procurado conversar com todos os senadores”, disse.

Messias relatou que se reuniria nesta quinta com o relator designado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), além de manter encontros com outros parlamentares. Segundo ele, sua expectativa é seguir apresentando seu currículo e sua trajetória com humildade. “Tenho muito respeito por este Parlamento. Trabalhei quatro anos aqui e transitei muito por esses corredores. Tenho sido muito bem recebido por senadoras e senadores”, afirmou.

O indicado reforçou que está empenhado em conversar com todos os 81 senadores, sem distinção entre aliados e opositores. Para Messias, o processo de sabatina não deve ser encarado sob a lógica de governo e oposição. “Eu não estou aqui como governo, oposição, maioria ou minoria. Estou na condição de indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil”, afirmou. Ele destacou ainda que o processo é necessário e previsto pela Constituição, “não só pelo Senado, mas pela sociedade”.

Messias afirmou que se sente em paz com o rito que antecede a votação e que tem enfrentado o processo com serenidade. “Tenho a confiança de que teremos a oportunidade de apresentar nosso trabalho, nossa trajetória e nosso pensamento. É um processo natural de diálogo, entendimento e autoestima”, declarou. O ministro também ressaltou que sua postura seguirá centrada na abertura ao diálogo: “Vou continuar fazendo meu trabalho com humildade, mas com muita fé”.

Questionado sobre a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Messias evitou comentar detalhes, limitando-se a dizer que continuará focado na articulação. “Não vou tratar dessa questão. Há tempo para tudo e vamos seguir com muita força”, disse ao encerrar o breve pronunciamento antes de seguir para novas reuniões no Senado.