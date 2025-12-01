Silveira defende fortalecimento policial e aposta em consenso para sabatina de Messias

Combate à lavagem de dinheiro é "o topo da pirâmide" no enfrentamento às facções e depende de uma PF fortalecida, disse Silveira - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou nesta segunda-feira (1º/12), no Senado, que o fortalecimento das instituições policiais é essencial para conter a impunidade e aprimorar o combate ao crime organizado no país. Após participar de uma sessão em homenagem ao Dia Nacional do Delegado de Polícia, o ministro afirmou que a autoridade policial é “o primeiro julgador”, responsável por conduzir inquéritos sólidos e assegurar que casos cheguem à Justiça com base probatória consistente.

Ao ser questionado sobre a pauta de segurança pública em discussão no Congresso, Silveira demonstrou preocupação com pontos do PL Antifacção, que deve ser votado nos próximos dias pelo Senado. Segundo ele, trechos aprovados pela Câmara fragilizam a atuação da Polícia Federal, especialmente na repressão ao núcleo financeiro do crime organizado.

O ministro, porém, disse confiar no relator Alessandro Vieira (MDB-SE) para aprimorar o texto. “Ele conhece profundamente o tema e tenho convicção de que o Senado entregará uma legislação eficaz”, afirmou.

Silveira também comentou a PEC da Segurança Pública, que deve começar a tramitar na Câmara. Para o titular de Minas e Energia, o conjunto das propostas precisa preservar a capacidade investigativa dos órgãos federais e reforçar o enfrentamento às organizações criminosas. Ele ressaltou ainda que o combate à lavagem de dinheiro é “o topo da pirâmide” no enfrentamento às facções e depende de uma PF fortalecida.

Jorge Messias

A crise política envolvendo a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) também foi tema da conversa com jornalistas. Silveira minimizou o impasse entre o governo e o Senado e disse acreditar que o diálogo resolverá o impasse antes da sabatina. “Qualquer estresse pontual será superado. O presidente Lula tem experiência e dedicação para construir maiorias”, afirmou.

Apesar de os assuntos centrais do dia terem sido segurança pública e a sabatina do advogado-geral da União, Silveira, que é mineiro, também comentou sua relação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e reforçou que, caso o parlamentar seja candidato ao governo de Minas Gerais, contará com seu apoio. O ministro encerrou dizendo que está focado na agenda energética do país e na consolidação da transição energética liderada pelo governo federal.