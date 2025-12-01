Banco Master: depoimento do ex-presidente do BRB à PF é adiado

Banco Master: depoimento do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa à PF é adiado - (crédito: Ed Alves/ CB/DA Press)

O depoimento do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa à Polícia Federal (PF) foi adiado, informou o advogado de defesa dele, Cleber Lopes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nelson Antônio de Souza assume a presidência do Banco de Brasília

A oitiva estava marcada para ocorrer às 14h, na Superintendência da PF, próximo ao Setor Hospitalar Sul. A nova data ainda não foi informada, tampouco o motivo que levou à mudança.

A expectativa é que a oitiva detalhe a atuação do ex-dirigente nas operações de compra de carteiras de crédito falsas emitidas pelo Banco Master. Enquanto isso, empossado na presidência do BRB, Nelson Antônio de Souza se prepara para retomar os trabalhos na instituição.

Leia também: BRB vai solicitar autorização para atuar como assistente de acusação no caso Master

Investigação

A ação investiga um esquema de fraudes envolvendo a emissão e negociação de carteiras de crédito inexistentes produzidas pelo Banco Master. O controlador do Master, Daniel Vorcaro, foi preso e tornou-se um dos principais alvos do inquérito. Na noite de sexta-feira, Vorcaro foi liberado pela desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regiona Federal da 1ª Região (TRF1), mas permanece monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As investigações atingiram diretamente o BRB após a revelação de que o banco público adquiriu R$ 12,2 bilhões em títulos sem lastro provenientes do Master. A operação foi classificada pelo Banco Central (BC) como "temerária" e acendeu alerta máximo na autoridade monetária.