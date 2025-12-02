Lula liga para Trump, fala sobre tarifaço e defende cooperação contra o crime

Lula defendeu, na chamada, que há "urgência" em reforçar a cooperação entre Brasil e EUA no combate ao crime organizado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta terça-feira (2/12) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na conversa, celebrou a retirada da tarifa de 40% sobre alguns produtos brasileiros e disse querer ampliar as negociações para que mais itens sejam isentados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O petista defendeu ainda que é preciso ampliar a cooperação com o governo norte-americano no combate ao crime organizado. O republicano, por sua vez, concordou em formular ações conjuntas contra as facções.

“Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas”, disse o Planalto, em nota, sobre a ligação.

“Destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações”, acrescentou.

Os Estados Unidos retiraram a sobretaxa de 40% de itens como café, carnes e frutas no fim de novembro. O governo federal estima que 238 produtos foram beneficiados pela decisão.

Crime organizado

Segundo o Planalto, Lula ressaltou, na conversa, a urgência de se reforçar a cooperação com os EUA no combate ao crime organizado.

A fala ocorre em um momento em que o governo Trump usa o combate ao narcotráfico como pretexto para realizar ações militares na costa da Venezuela, e pressionar pela derrubada do regime de Nicolás Maduro.

“(Lula) Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior”, disse o Executivo.

“O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas”, registrou ainda a nota.

Lula e Trump concordaram ainda em voltar a conversar em breve sobre os dois temas.