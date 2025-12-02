InícioPolítica
Relações Exteriores

Lula liga para Trump, fala sobre tarifaço e defende cooperação contra o crime

Republicano concordou em realizar ações conjuntas com o Brasil contra facções criminosas. Ligação durou cerca de 40 minutos

Lula defendeu, na chamada, que há
Lula defendeu, na chamada, que há "urgência" em reforçar a cooperação entre Brasil e EUA no combate ao crime organizado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta terça-feira (2/12) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na conversa, celebrou a retirada da tarifa de 40% sobre alguns produtos brasileiros e disse querer ampliar as negociações para que mais itens sejam isentados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O petista defendeu ainda que é preciso ampliar a cooperação com o governo norte-americano no combate ao crime organizado. O republicano, por sua vez, concordou em formular ações conjuntas contra as facções.

“Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas”, disse o Planalto, em nota, sobre a ligação.

“Destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações”, acrescentou.

Os Estados Unidos retiraram a sobretaxa de 40% de itens como café, carnes e frutas no fim de novembro. O governo federal estima que 238 produtos foram beneficiados pela decisão.

Crime organizado

Segundo o Planalto, Lula ressaltou, na conversa, a urgência de se reforçar a cooperação com os EUA no combate ao crime organizado.

A fala ocorre em um momento em que o governo Trump usa o combate ao narcotráfico como pretexto para realizar ações militares na costa da Venezuela, e pressionar pela derrubada do regime de Nicolás Maduro.

“(Lula) Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior”, disse o Executivo. 

“O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas”, registrou ainda a nota.

Lula e Trump concordaram ainda em voltar a conversar em breve sobre os dois temas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 02/12/2025 14:22 / atualizado em 02/12/2025 14:23
SIGA
x