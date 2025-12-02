"Até a morte é suave" para agressores de mulher, diz Lula

"O código penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse?, questionou petista sobre casos recentes de agressão - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez forte discurso nesta terça-feira (2/12) contra a violência contra as mulheres. Para ele, “até a morte é suave” para homens que cometem esse tipo de crime. O petista disse ainda que fará uma campanha nacional de homens contra as agressões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A fala ocorreu em meio a casos de grande repercussão que ocorreram nos últimos dias, como a mulher atropelada após uma discussão e arrastada por mais de um quilômetro, e a prisão de um influenciador por agressão e tentativa de estupro contra a namorada.

Leia também: Feminicídios disparam e São Paulo registra pior número desde 2015

“O código penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Nós temos pena para isso? Se o cara tiver dinheiro, ele fica dois anos preso, e vai para a rua bater em outra mulher”, discursou Lula durante cerimônia de expansão de uma refinaria da Petrobras em Pernambuco.

“Não existe pena para punir um cara desse, porque até a morte é suave”, afirmou ainda o chefe do Executivo.

Lula citou uma série de casos de violência contra mulheres em seu discurso. Tainara Souza Santos, atropelada e arrastada por Douglas Alves da Silva em São Paulo neste fim de semana, após uma discussão em bar, teve as duas pernas mutiladas.

Também em São Paulo, Bruno Lopes Barreto atirou com duas armas contra a ex-companheira, identificada como Evelin, por não aceitar o término do relacionamento. Ela foi levada ao hospital em estado grave.

O presidente citou ainda o caso do ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, que espancou a namorada com 60 socos, em julho deste ano.

“Aquele cara que bateu na moça com 60 socos na cara dela, que pena merece ele? O cara passou 50 anos fazendo musculação, todo bombado, para quê? Para bater em mulher?”, questionou Lula.

Responsabilidade dos homens

O presidente disse que a primeira-dama, Janja da Silva, pediu que ele lidere uma “luta mais dura” de combate à violência contra a mulher.

“Cada um de nós homens precisamos ser o professor do outro. Cada um de nós temos que educar nossos filhos, nossos companheiros”, discursou o petista. “É preciso que haja um movimento nacional dos homens contra os animais que batem, que machucam, que estupram”, acrescentou.