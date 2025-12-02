Lula afirma que só decidirá sobre reeleição em março de 2026

Lula: "Se depender do meu esforço físico, essas tranqueiras que governaram o país nunca mais vão voltar" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta terça-feira (2/12), durante entrevista ao Balanço Geral Pernambuco, que só decidirá se tentará a reeleição em março de 2026. O petista afirmou que deve consultar o PT e aliados antes disso, bem como avaliar sua condição de saúde aos 80 anos, mas deixou claro que, se considerar necessário para impedir o retorno do que chama de “tranqueira”, entrará na disputa.

“Provavelmente eu seja candidato, obviamente que tenho que consultar o meu partido, consultar aliados e levar em conta que tenho 80 anos. Para ser candidato, eu tenho que estar 100% com saúde”, disse. “Se eu estiver como estou hoje, querendo viver 120 anos, estou em perfeita condição.”

Em tom firme, Lula afirmou que só entrará na disputa se julgar que sua candidatura é essencial para evitar o retorno de forças políticas que, segundo ele, colocaram o país em risco. “A única coisa que eu vou te dizer é a seguinte: se depender do meu esforço físico, essas tranqueiras que governaram o país nunca mais vão voltar”, enfatizou.

“O Brasil pode eleger quem quiser — branco, preto, rico, pobre. O que não dá é eleger gente que deixou morrer centenas de milhares de pessoas por irresponsabilidade, que acabou com o Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, dos Direitos das Mulheres”, completou Lula.

O chefe do Executivo fez referência ao governo Bolsonaro, que critica desde o início do mandato. “Esses negacionistas não podem voltar a governar esse país, pelo amor de Deus.”

Ele afirmou que o cenário eleitoral só deve começar a se definir “no meio de março”, quando ele e o PT farão avaliações políticas e institucionais. Até lá, garantiu que sua prioridade é concluir os compromissos de governo. “O que eu quero, por enquanto, é cumprir minhas promessas ao povo brasileiro. Quero entregar um país decente, digno, funcionando”, disse.