Ministra Marina Silva é hospitalizada após "leve fratura na vertebra"

Após acidente, Marina deve trabalhar de forma remota nas próximas semanas - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

Em nota, a assessoria de Marina Silva informou que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi hospitalizada após sofre uma "leve fratura na vertebra". Marina movimentava vasos de planta na própria casa quando sentiu dores na região da lombar na tarde desta quarta-feira (3/12).

O atendimento ocorreu no Hospital Brasília, no Lago Sul. Uma Tomografia Computadorizada mostrou o que a nota classifica como "leve fratura na vértebra L4".

A ministra foi medicada e a expectativa é que a alta médica ocorra ainda na noite desta quarta-feira (3). Marina deve trabalhar de forma remota nas próximas semanas.