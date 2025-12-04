CPMI do INSS barra convocação de Lulinha

Comiss..o Parlamentar Mista de Inqu..rito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza reuni..o para analisar requerimentos...O objetivo da comiss..o .. investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benef..cios de aposentados e pensionistas. A CMPI .. formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual n..mero de suplentes. ..Mesa: .advogado do N..cleo de Defesa das Prerrogativas Parlamentares do Senado Federal, Marcelo Cheli de Lima; .relator da CPMI - INSS, deputado Alfredo Gaspar (Uni..o-AL); .coordenador de Comiss..es Especiais, Tempor..rias e Parlamentares de Inqu..rito (Coceti), Leandro Augusto de Ara..jo Cunha Bueno; .presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), conduz reuni..o;.deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). ..Bancada:.deputada Adriana Ventura (Novo-SP);.deputado Luiz Lima (Novo-RJ);.senador Izalci Lucas (PL-DF);.deputada Bia Kicis (PL-DF)...Foto: Geraldo Magela/Ag..ncia Senado - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou, nesta quinta-feira (4/12), a convocação do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. A proposta foi derrubada por 19 votos a 12, após discussão sobre relatos que apontam possíveis repasses de recursos provenientes de desvios no instituto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O requerimento foi apresentado pelo deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). No documento, ele argumenta que o contador João Muniz Leite, responsável pelas contas de Lulinha à época dos fatos investigados, teria recebido valores relacionados a irregularidades no INSS, conforme depoimento do lobista Eli Cohen.

Leia também: CPMI do INSS vai ouvir representantes da Conafer e da Amar Brasil

A pressão pela convocação aumentou após vir a público, nesta semana, o depoimento de uma testemunha à Polícia Federal indicando que o filho do presidente Lula receberia uma mesada de cerca de R$ 300 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A oitiva foi divulgada por portais de notícias e confirmada pelo Correio por integrantes do colegiado.

Segundo a testemunha, que trabalhou para Antunes e afirma ser perseguida por ele, os repasses fariam parte de um esquema de desvios envolvendo benefícios previdenciários. O conteúdo do depoimento já foi compartilhado com a CPMI, que avalia a inclusão de novas diligências para aprofundar o caso.

Leia também: Secretário da Conafer falta à CPMI do INSS e comissão vota novas convocações

Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram as convocações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Por outro lado, rejeitaram pedidos para ouvir dirigentes de instituições financeiras como C6, Santander e a presidente do Banco Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira.

Esta é a última reunião da CPMI no ano. O colegiado tem previsão de encerrar os trabalhos em março de 2026, mas o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), deve solicitar uma prorrogação de 60 dias. A decisão ficará a cargo do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).







