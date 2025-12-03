CPMI do INSS vai ouvir representantes da Conafer e da Amar Brasil

A Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) do INSS vai ouvir, nesta quinta-feira (4/12), o secretário da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer), Silas da Costa Vaz.
Segundo relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), 97,6% dos aposentados e pensionistas cadastrados não autorizam o desconto. A CPMI investiga um rombo de mais de R$ 6 bilhões.
Quem também deve ser ouvido é o presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), Américo Monte Júnior.
O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), disse que, segundo as investigações, 1.237 beneficiários do INSS foram entrevistados e 97,6% disseram não ter autorizado descontos efetuados em seus proventos. Outros 96% afirmaram desconhecer estarem ligados a alguma associação.
