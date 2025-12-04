"Eduardo talvez jamais volte a ver o pai", lamenta Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) publicou no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (4/12) um texto sobre a prisão do pai, que completa duas semanas no próximo sábado (6/12). Segundo ele, o ex-presidente enfrenta “torturas psicológicas e morais” na Superintendência da Polícia Federal.
O filho Zero Dois de Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, lamenta que não poderá ver o pai durante o próprio aniversário. “Não é possível que tanta maldade, tanta injustiça e tanta perversidade se prolonguem”, afirma.
O ex-presidente não terá direito à saída temporária da prisão durante o Natal. A “PL da Saidinha”, aprovada em 2024, endureceu as regras para o benefício. Flávio Bolsonaro, também filho de Jair, foi o relator do projeto e comemorou a aprovação na época.
Eduardo talvez jamais volte a ver o pai - fruto de uma perseguição cristalina, imoral, articulada e perfeitamente alinhada aos pares que ocupam a cúpula do poder no país.— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 4, 2025
O pequeno Jair Henrique - que carrega o nome do avô como homenagem - corre o risco de crescer sem conhecer… pic.twitter.com/4fVmORGoaH
“Eduardo talvez jamais volte a ver o pai”, declara Carlos sobre o irmão mais velho. Eduardo Bolsonaro está vivendo nos Estados Unidos desde março deste ano. Recentemente, o Superior Tribunal Federal (STF) tornou o deputado réu pelo crime de coação no curso do processo, por sua atuação nos Estados Unidos.
“Ninguém sabe o que passa na cabeça do velho enquanto enfrenta, dia após dia, torturas silenciosas, psicológicas e morais que seriam capazes de dobrar qualquer ser humano”, afirma Carlos Bolsonaro.
A pena do ex-presidente poderá progredir do regime fechado para o semiaberto a partir de 2033, de acordo com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.