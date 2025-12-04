Eduardo Bolsonaro vai a Israel e se encontra com Netanyahu

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) visitou, nesta quinta-feira (4/12), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foi o próprio parlamentar quem registrou o encontro, por meio das redes sociais.
Na legenda da postagem, Eduardo escreveu: "Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado". Netanyahu, no entanto, não fez nenhum registro do encontro com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Amir Ohana, presidente do Parlamento de Israel, também se encontrou com o brasileiro. Ao contrário de Netanyahu, Ohana registrou a visita nas redes. "Com líderes como ele, tenho esperança de que possamos fazer com que as relações Israel-Brasil voltem a ser ótimas", escreveu o líder do Parlamento.
Eduardo, além de agradecer o encontro, exaltou Ohana. De acordo com ele, é mérito do político isralense a capacidade de "distinguir a posição de Lula pró-Hamas do restante da população brasileira". "Quem tem a bússola moral em ordem apoia Israel contra terroristas que queimam mulheres vivas e põem bebês em fornos. Israel está na linha de frente para preservar a civilização contra a barbárie; se eles caem, o Ocidente cairá junto", afirmou, em entrevista ao portal Uol.
O parlamentar está fora do Brasil desde fevereiro, quando se estabeleceu nos Estados Unidos. Hoje, é réu por coação no curso do processo da trama golpista, sob a acusação de buscar sanções contra autoridades brasileiras com o objetivo de tentar livrar o pai da condenação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe de Estado.
