Alexandre de Moraes está na lista de mais influentes do ano de jornal inglês

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes compõe a lista, divulgada nesta sexta-feira (5/12), das 25 pessoas mais influentes de 2025 do jornal britânico Financial Times. Ele é o único brasileiro reconhecido neste ano.

Moraes aparece na categoria “heróis”, ao lado de nomes como a atriz e ativista norte-americana Jane Fonda, a escritora canadense Margaret Atwood, o golfista Rory McIlroy, a influenciadora Lotte Bjerre Knudsen, o executivo Zak Brown e a educadora infantil Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso).

O texto, assinado pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz, destaca que Moraes enfrentou a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente foram presos “após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional”.

Segundo a publicação, o ministro “tornou-se um símbolo de democracia e justiça no Brasil”, em um momento em que tribunais supremos de outros países “capitularam diante do poder de autocratas” e instituições democráticas mostraram fragilidade frente a líderes populistas e de extrema direita.

O texto também observa que a crescente centralidade das decisões do ministro, “o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais evidenciam uma tensão entre firmeza e excesso”. “Em democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção”, pondera o jornal.

De acordo com o Financial Times, a lista foi elaborada a partir de consultas a repórteres, colunistas e editores, que buscaram identificar “quem realmente fez diferença neste ano”. O levantamento reúne personalidades de política, negócios, mídia, artes e esportes, divididas nas categorias “criadores”, “líderes” e “heróis”. Entre os outros destaques estão a atriz e cantora Cynthia Erivo, e os cantores Bad Bunny e Rosalía.