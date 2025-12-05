Flávio é o escolhido de Bolsonaro para disputar a Presidência em 2026

Em publicação no X, senador afirmou que recebeu de Jair Bolsonaro a missão de "dar continuidade ao projeto de nação" liderado pelo ex-presidente - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi apontado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como o nome do partido para disputar a Presidência da República em 2026. A sinalização ocorreu durante visita do parlamentar ao pai, preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e foi confirmada por dirigentes do PL. Segundo aliados, o gesto busca posicionar o primogênito para ocupar o espaço deixado pelo ex-chefe do Executivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Flávio oficializou publicamente a decisão do pai nas redes sociais nesta sexta-feira (5/12). Em publicação no X, ele afirmou que recebeu de Jair Bolsonaro a missão de “dar continuidade ao projeto de nação” liderado pelo ex-presidente, disse que não ficará “de braços cruzados” diante do cenário político que descreveu como marcado por insegurança, desânimo e abandono, e declarou confiar “em um Deus que não abandona a nação”, colocando-se, segundo ele, “diante de Deus e diante do Brasil” para cumprir o que chamou de “jornada” rumo a um novo tempo no país.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com relatos de integrantes da sigla, Bolsonaro pediu que Flávio intensifique viagens pelo país, marque presença em eventos partidários e assuma postura mais combativa em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que o senador também lidere a articulação de palanques estaduais para fortalecer sua competitividade até o próximo pleito.

A escolha ocorre após um desgaste recente entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que saiu vencedora de uma disputa por alianças políticas no Ceará. O episódio expôs divergências dentro da família e entre lideranças bolsonaristas, especialmente sobre a condução de acordos eleitorais estaduais.

A possível consolidação do nome de Flávio representa mudança no tabuleiro da direita, que até então tratava o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como principal aposta do grupo. Aliados do paulista afirmam que ele deseja concluir o mandato e não cogita ser vice, o que abriu espaço para que Bolsonaro reforçasse a preferência pelo filho. A avaliação de dirigentes é que a ligação familiar pesa como trunfo no projeto político do campo bolsonarista para 2026.