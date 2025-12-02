Michelle responde a críticas dos filhos de Bolsonaro e volta a atacar Ciro: "Raposa política"

Michelle diz respeitar o posicionamento dos enteados, mas reforça que também tem o direito de manifestar sua opinião "com liberdade e sinceridade" - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

Michelle Bolsonaro divulgou, nesta terça-feira (2/12), uma nota nas redes sociais para comentar as críticas recebidas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama virou alvo de ataques após reprovar a aproximação do diretório do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) durante um evento partidário em Fortaleza, no último domingo (30/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No texto, Michelle afirma que não poderia apoiar “a candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família”, em referência a Ciro. Ela destaca que respeita o posicionamento dos enteados, mas reforça que também tem o direito de manifestar sua opinião “com liberdade e sinceridade”, mesmo que não saiba se Bolsonaro concorda com ela.

Leia também: PL convoca reunião emergencial com Michelle após crise com filhos de Bolsonaro

A ex-primeira-dama acrescenta que suas decisões políticas estão subordinadas aos papéis que desempenha na vida pessoal. “Antes de ser líder política, sou mulher, mãe e esposa. E, se tiver que escolher, fico com as duas últimas opções”, escreveu.

Michelle voltou a mencionar que Ciro Gomes foi um dos responsáveis por rotular Jair Bolsonaro como “genocida” e por ingressar com ações que contribuíram para a inelegibilidade do ex-presidente. “Como ser conivente com o apoio a uma raposa política que se orgulha disso?”, questionou. Para ela, apoiar o tucano para derrotar o PT seria “trocar Joseph Stalin por Vladimir Lenin”.

Leia também: Aproximação do PL com Ciro Gomes racha a família Bolsonaro

A presidente do PL Mulher também argumenta que, mesmo quando há divergência dentro de casa, “muitas vezes são as esposas chamadas a mostrar aos maridos que eles podem estar errando”. Segundo Michelle, sua manifestação em Fortaleza foi movida pela defesa da família e dos valores da direita, que, em sua avaliação, jamais seriam representados por Ciro.

Ao final da nota, Michelle Bolsonaro pede perdão aos enteados pela discordância e afirma que não teve a intenção de confrontá-los. “No episódio de Fortaleza, eu fui apenas uma esposa defendendo o seu marido e a sua família de um homem que sempre nos atacou”, concluiu.