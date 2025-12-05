CCJ da Alerj adia decisão sobre manutenção de prisão de Rodrigo Bacellar

A reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, marcada para esta sexta-feira (5/12), foi oficialmente adiada para a manhã da próxima segunda-feira (8). O encontro seria o primeiro movimento interno da Alerj para tratar da decisão judicial que levou à prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil).
O parlamentar foi detido na quarta-feira (3), dentro da sede da Polícia Federal no Rio, durante a Operação Unha e Carne. Segundo as investigações, ele teria vazado informações da Operação Zargun e orientado o deputado TH Joias a eliminar provas, além de ter R$ 90 mil em espécie encontrados dentro de seu automóvel.
A convocação havia sido feita pelo presidente em exercício, Guilherme Delaroli (PL), e divulgada em edição extra do Diário Oficial na noite de quinta-feira (4). A expectativa era que a CCJ analisasse hoje o parecer que orientaria os deputados sobre manter ou derrubar a prisão decretada contra Bacellar.
