Alcolumbre afaga Planalto após dias de tensão

Alcolumbre ressaltou que a presença de ministro da Saúde no evento simbolizava o compromisso do Planalto com o estado - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), aproveitou a inauguração do primeiro Centro de Radioterapia do Amapá, nesta sexta-feira (5/11), para enviar um sinal público de aproximação ao Palácio do Planalto, apesar do clima de tensão dos últimos dias.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No evento, considerado por aliados como a principal marca de seu mandato, Alcolumbre destacou o papel do governo federal na conclusão da obra e pediu ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que repassasse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seus agradecimentos pelo apoio.

“Padilha, leve meus agradecimentos, pessoais e institucionais, ao presidente da República, que tem nos apoiado e apoiado o Amapá a todo instante”, disse Alcolumbre.

Leia também: Alcolumbre esquenta a briga com o Planalto sobre sabatina de Messias

O parlamentar ressaltou que a presença de Padilha simbolizava o compromisso do Planalto com o estado. A construção do centro, aguardada por anos, só avançou graças ao investimento federal. A nova estrutura permitirá o tratamento de pacientes oncológicos no próprio Amapá, evitando deslocamentos prolongados para outros estados. O gesto ocorre após dias de atritos entre Alcolumbre e o governo. O senador manifestou incômodo com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Ele e parte do Senado defendiam que a vaga ficasse com o ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Apesar dos ruídos, o evento em Macapá marcou um esforço público de reduzir a temperatura e reforçar a cooperação institucional. Ao discursar, Alcolumbre agradeceu a Lula pela “sensibilidade” e pelo “espírito público”, sobretudo voltado às regiões Norte e Nordeste.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular