InícioPolítica

Alcolumbre afaga Planalto após dias de tensão

Em meio ao desconforto causado pela indicação de Jorge Messias ao STF, senador agradece apoio do governo durante entrega do Centro de Radioterapia no Amapá

Alcolumbre ressaltou que a presença de ministro da Saúde no evento simbolizava o compromisso do Planalto com o estado - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Alcolumbre ressaltou que a presença de ministro da Saúde no evento simbolizava o compromisso do Planalto com o estado - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), aproveitou a inauguração do primeiro Centro de Radioterapia do Amapá, nesta sexta-feira (5/11), para enviar um sinal público de aproximação ao Palácio do Planalto, apesar do clima de tensão dos últimos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No evento, considerado por aliados como a principal marca de seu mandato, Alcolumbre destacou o papel do governo federal na conclusão da obra e pediu ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que repassasse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seus agradecimentos pelo apoio.

“Padilha, leve meus agradecimentos, pessoais e institucionais, ao presidente da República, que tem nos apoiado e apoiado o Amapá a todo instante”, disse Alcolumbre. 

O parlamentar ressaltou que a presença de Padilha simbolizava o compromisso do Planalto com o estado. A construção do centro, aguardada por anos, só avançou graças ao investimento federal. A nova estrutura permitirá o tratamento de pacientes oncológicos no próprio Amapá, evitando deslocamentos prolongados para outros estados. O gesto ocorre após dias de atritos entre Alcolumbre e o governo. O senador manifestou incômodo com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Ele e parte do Senado defendiam que a vaga ficasse com o ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Apesar dos ruídos, o evento em Macapá marcou um esforço público de reduzir a temperatura e reforçar a cooperação institucional. Ao discursar, Alcolumbre agradeceu a Lula pela “sensibilidade” e pelo “espírito público”, sobretudo voltado às regiões Norte e Nordeste.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 05/12/2025 19:36
SIGA
x