Flávio Bolsonaro inicia pré-campanha com apelo por anistia

"Começo hoje as negociações", escreveu o senador no X, defendendo que o tema seja colocado como prioridade absoluta pelas lideranças que se identificam como oposição ao governo - (crédito: Jefferson Rudy/Agencia Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abriu oficialmente a pré-campanha à Presidência com uma mensagem: quer que o Congresso aprove, ainda em 2025, uma anistia a deputados que se oporem ao governo Lula e ao condenados do 8 de janeiro. O apelo foi feito neste sábado (6/12), um dia após anunciar o nome escolhido para representar o campo conservador na disputa de 2026.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Começo hoje as negociações”, escreveu o senador no X, defendendo que o tema seja colocado como prioridade absoluta pelas lideranças que se identificam como oposição ao governo . Segundo ele, o objetivo é “unir a direita” em torno de uma pauta que classificou como urgente. “Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas”, postou.

A confirmação da pré-candidatura ocorreu sexta-feira (5), quando Flávio afirmou assumir “com grande responsabilidade” a missão conferida pelo pai, a quem chamou de “a maior liderança política e moral do Brasil”. O movimento representa a formalização da tentativa da família Bolsonaro de manter protagonismo político mesmo após os desafios judiciais enfrentados pelo ex-presidente.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em publicação nas redes, afirmou que a indicação de Flávio representa mais do que uma estratégia eleitoral: seria, segundo ele, um gesto voltado à “pacificação nacional”. Para Nikolas, o país vive um ambiente de divisão insustentável, com “famílias destruídas” e “inocentes atrás das grades”, e a pré-candidatura do senador abriria caminho para uma anistia ampla. “Que essa escolha ajude a libertar quem nunca deveria ter perdido a liberdade”, declarou nas redes sociais.

Apesar das comemorações entre aliados, o anúncio expôs fissuras dentro do próprio bolsonarismo. O pastor Silas Malafaia, um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro, publicou uma crítica indireta ao processo, dizendo que “o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas”. A frase foi interpretada como desaprovação à candidatura de Flávio e sinal de disputa interna.

Agenda

Segundo a assessoria de Flavio, a agenda da família Bolsonaro segue ativa. Flávio deve comparecer neste domingo (7) ao Campus CN Hípica Hall, na Comunidade das Nações, acompanhado da família. Já na terça-feira (16), visitará o pai, que segue preso.

Saiba Mais Política Pesquisa Datafolha mostra cenário de eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro

Pesquisa Datafolha mostra cenário de eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro Política Cirurgia contra câncer de Carlos Viana é bem-sucedida, informa hospital

Cirurgia contra câncer de Carlos Viana é bem-sucedida, informa hospital Política STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica

STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica Política Ungido pelo pai, Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura

Ungido pelo pai, Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura Política Ungido pelo pai, Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura

Ungido pelo pai, Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura Política Congresso ensaia pacote em resposta ao STF; veja detalhes

Congresso ensaia pacote em resposta ao STF; veja detalhes Política Pré-candidatos reagem à entrada de Flávio na corrida presidencial