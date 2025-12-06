Cirurgia contra câncer de Carlos Viana é bem-sucedida, informa hospital

O parlamentar está consciente, estável e foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permanecerá em observação - (crédito: Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) passou por cirurgia para tratamento de câncer no estômago na manhã deste sábado (6/12), no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte. Segundo a unidade hospitalar, o procedimento transcorreu conforme o planejado, com êxito na ressecção da lesão. O parlamentar está consciente, estável e foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permanecerá em observação pelas próximas 24 a 48 horas.

Em nota, o hospital informou que a expectativa é de boa recuperação no período pós-operatório. A equipe médica confirmou que, neste momento, Viana não deverá ser submetido a radioterapia nem a quimioterapia. O médico Roberto Fonseca afirmou que o senador já está extubado e em boas condições clínicas. “Ele já está extubado, conversando e tenho a impressão de que está doido para voltar para a CPMI”, disse.

O senador continuará o tratamento com a equipe oncológica que o acompanha em Brasília, chefiada por Lucianno Henrique Pereira dos Santos. O câncer foi diagnosticado em março, quando exames apontaram um tumor na parte externa do estômago, classificado como Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST).

Desde o diagnóstico, Viana vinha se submetendo a quimioterapia oral, como parte do tratamento indicado. Em declaração anterior, explicou que o procedimento cirúrgico representava a etapa final do protocolo. “O tumor foi sendo controlado ao longo desses meses e chegou ao ponto em que restava apenas a parte que precisava ser retirada cirurgicamente para encerrar definitivamente essa fase”, afirmou.

A cirurgia teve início por volta das 7h e foi concluída às 10h15. De acordo com interlocutores próximos ao parlamentar, o tumor foi retirado completamente, antes de provocar aderências ou complicações.

Mensagem e fé

Em comunicado divulgado por sua assessoria, Viana informou que recebeu a notícia do sucesso da cirurgia com serenidade e gratidão. Ele agradeceu as orações e manifestações de apoio e reafirmou sua fé: “O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda.”

Ainda segundo a equipe do senador, assim que houver liberação médica, ele enviará mensagem pessoal aos mineiros e a todos que acompanham sua recuperação.

CPMI e decisão de adiar o procedimento

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no INSS, Carlos Viana optou por adiar a cirurgia para concluir os trabalhos do colegiado antes do recesso.

Na última sessão antes da suspensão, relatou que os médicos recomendaram o procedimento há cerca de 90 dias, mas decidiu esperar o encerramento das atividades do ano. “Tomei essa decisão amparado por acompanhamento médico rigoroso e, principalmente, pela minha fé”, declarou.

A previsão médica é de aproximadamente 45 dias de afastamento das atividades parlamentares para a recuperação completa.