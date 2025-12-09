"Faria Luler é o maior obstáculo ao crescimento nacional", diz Carlos Bolsonaro

Na última segunda-feira (8/12), data de seu aniversário, Carlos também publicou mensagens defendendo o desempenho econômico do governo Jair Bolsonaro - (crédito: Rprodução/Instagram)

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) atacou o que chama de “Faria Luler” em publicações nas redes sociais nesta terça-feira (9/12). O vereador associou a elite financeira em São Paulo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apontou esse grupo como “o maior obstáculo ao desenvolvimento nacional”.

“‘Faria Luler’ se apresenta como elite esclarecida, mas hoje é o maior obstáculo ao desenvolvimento do país. Querem reconhecimento sem nunca ter suado por ele”, escreveu. Em tom mais agressivo, concluiu: “Não merecem nem o cheiro dos meus bagos após uma pelada de futebol!”

Na segunda-feira (8/12), Carlos também publicou mensagens defendendo o desempenho econômico do governo Jair Bolsonaro. Ele afirmou que, durante a gestão do pai, o país registrou “a menor taxa Selic da história antes da pandemia”, o que, segundo ele, teria ampliado o crédito, incentivado investimentos, gerado empregos e fortalecido o poder de compra da população.

Carlos Bolsonaro usou o argumento para contextualizar o lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência em 2026. Para o vereador, a possível entrada do irmão no debate eleitoral “desperta inquietação no chamado mercado”. “Simbolizaria a possibilidade de recuperação do poder de compra da população, algo que contraria interesses ligados à concentração de renda e aos privilégios estabelecidos”, escreveu.

Carlos também reiterou críticas à elite financeira da Faria Lima, mencionando símbolos culturais associados ao grupo. “Basta observar certos símbolos culturais da elite da Faria Lima, como tapetes à porta com a frase ‘trouxe vinho?’, para entender o limite da sua suposta prudência e sofisticação. A lógica do clube fechado teme qualquer movimento que distribua prosperidade para além de seus quartos escuros”, finalizou a publicação.