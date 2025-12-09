91% não se arrependem de voto para presidente em 2022, diz Datafolha

91% dos que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 92% dos que escolheram Jair Bolsonaro (PL) dizem que manteriam a decisão - (crédito: AFP)

A maioria absoluta dos brasileiros segue convicta do voto que depositou nas urnas em 2022. Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (9/12) mostra que 91% dos eleitores não se arrependem da escolha para presidente. Apenas 8% afirmam o contrário e 1% não souberam responder.

Realizado entre 2 e 4 de dezembro, o levantamento ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais. A convicção se repete entre os dois principais grupos do pleito passado: 91% dos que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 92% dos que escolheram Jair Bolsonaro (PL) dizem que manteriam a decisão.

Houve variações regionais e socioeconômicas. O Sul registrou o maior percentual de arrependimento, chegando a 11%. Entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, 10% afirmaram que mudariam o voto se pudessem. Já entre quem recebe de cinco a dez salários mínimos, a sensação de acerto chega a 94%.

O estudo também perguntou sobre a relevância da próxima disputa presidencial. Para 77% dos brasileiros, a eleição de 2026 será “muito importante”. Outros 14% avaliaram que terá importância moderada, enquanto 8% disseram não enxergar relevância no processo.