ELEIÇÕES

91% não se arrependem de voto para presidente em 2022, diz Datafolha

Levantamento mostra estabilidade nas escolhas feitas há dois anos e revela que a eleição de 2026 já é vista como "muito importante" por 77% dos entrevistados

91% dos que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 92% dos que escolheram Jair Bolsonaro (PL) dizem que manteriam a decisão - (crédito: AFP)
A maioria absoluta dos brasileiros segue convicta do voto que depositou nas urnas em 2022. Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (9/12) mostra que 91% dos eleitores não se arrependem da escolha para presidente. Apenas 8% afirmam o contrário e 1%  não souberam responder.

Realizado entre 2 e 4 de dezembro, o levantamento ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais. A convicção se repete entre os dois principais grupos do pleito passado: 91% dos que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 92% dos que escolheram Jair Bolsonaro (PL) dizem que manteriam a decisão.

Houve variações regionais e socioeconômicas. O Sul registrou o maior percentual de arrependimento, chegando a 11%. Entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, 10% afirmaram que mudariam o voto se pudessem. Já entre quem recebe de cinco a dez salários mínimos, a sensação de acerto chega a 94%.

O estudo também perguntou sobre a relevância da próxima disputa presidencial. Para 77% dos brasileiros, a eleição de 2026 será “muito importante”. Outros 14% avaliaram que terá importância moderada, enquanto 8% disseram não enxergar relevância no processo.

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil — e atua na

Por Jéssica Andrade
postado em 09/12/2025 08:13 / atualizado em 09/12/2025 08:14
