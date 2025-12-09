Glauber Braga ocupa mesa da Presidência da Câmara e é retirado à força

Em data decisiva para a continuidade do mandato, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) ocupou a cadeira da presidência do plenário da Câmara dos Deputados em protesto. O ato ocorreu na sessão plenária desta terça-feira (9/12), após o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautar a possível cassação de mandato do parlamentar. Imagens mostram momento que o parlamentar é retirado à força.

A transmissão foi suspensa pela TV Câmara.

Braga ocupou a mesa momentos antes da votação do Projeto de Lei 2162/2023, conhecido como PL da Anistia. A reunião era presidida pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

Minutos depois, a Polícia Legislativa começa a evacuar o plenário. O deputado acusou o presidente Hugo Motta pela retirada. "Isso é o prenúncio de uma ação adotada pelo presidente da Câmara, muito diferente daquela que fez com os golpistas que ocuparam essa mesa em articulação com um deputado nos Estados Unidos", declarou, fazendo referência ao protesto feito por membros do PL.

A ação contra Glauber aconteceu pouco depois do deputado compartilhar a notícia de que a transmissão foi interrompida e denunciar censura. A imprensa também foi retirada pelos policiais em meio a confusão generalizada.

Glauber é acusado de ter faltado com o decoro parlamentar ao expulsar com empurrões um manifestante do Movimento Brasil Livre (MLB), em abril do ano passado. Além do mandato de Braga, Motta havia pautado para esta terça a análise da cassação de Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália. A deputado foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pela violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).







