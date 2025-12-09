Abratel repudia agressões a jornalistas na Câmara dos Deputados

A Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) publicou uma nota de repúdio após as agressões sofridas pelos profissionais de imprensa e produtores da TV Record durante a ação da Polícia Legislativa na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (9/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"As profissionais foram empurradas, hostilizadas e impedidas de registrar a sessão, mesmo estando no exercício de suas suas funções", diz o comunicado.

Para a entidade, o episódio representa uma grave ameaça à liberdade de imprensa e ao direito constitucional à informação. "A violência contra jornalistas é uma grave afronta aos princípios democráticos e são inaceitáveis. A Abratel se solidariza com as profissionais atingidas e reforça a exigência de respeito à integridade física dos comunicadores."

Leia também: Câmara tem episódio de violência e fechamento inédito do plenário

Entenda

Na tarde desta terça, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) se recusou a desocupar a Mesa Diretora da Câmara, em meio a um ato de protesto. A Polícia Legislativa foi acionada e, durante a retirada forçada, Glauber foi arrastado e agredido pelos agentes.

As deputadas Sâmia Bomfim (Psol-SP), companheira do parlamentar, e Célia Xakriabá (Psol-MG) também relataram agressões no momento da intervenção.

Pela primeira vez na história da Casa, a transmissão da TV Câmara foi desligada e jornalistas que acompanhavam a sessão no plenário foram retirados do local.