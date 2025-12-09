Motta diz que ocupação da mesa por Glauber Braga é "desrespeito"

Motta: "O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica" - (crédito: AFP)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a ocupação do deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) na mesa da presidência da Casa, na noite desta terça-feira (9/12).

O ato do deputado psolista ocorreu após Hugo Motta, pautar a possível cassação de mandato do parlamentar em plenário. O presidente da Câmara classificou como "desrespeito" à Câmara e ao Legislativo a manifestação de Glauber Braga.

"Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo", escreveu Motta, em seu perfil no X.

O presidente da Casa lembrou que Glauber Braga protagonizou greve de fome na Câmara após o Conselho de Ética da Casa votar por sua cassação pelo fato de o deputado do PSol ter agredido um militante do movimento Brasil Livre (MBL).

"(A manifestação de Glauber é) Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana", escreveu. "O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica", completou, criticando o PSol.

O presidente da Câmara também disse ter determinado a apuração de “possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa”. Durante a ocupação de Glauber Braga, jornalistas foram impedidos de cobrir manifestação do deputado do PSol e o sinal da transmissão ao vivo da TV Câmara foi desligado.

"Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. Determinei também a apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa", finalizou Motta.