InícioPolítica
Disputa eleitoral

Lula diz que não ‘desistiu’ de ter Pacheco no governo de Minas Gerais

Presidente teceu elogios ao senador, e disse que pediu a Pacheco ajuda para vencer as eleições presidenciais de 2026

Em entrevista, Lula disse ainda ter esperança que Pacheco mude de ideia e aceite disputar as eleições ao governo mineiro - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Em entrevista, Lula disse ainda ter esperança que Pacheco mude de ideia e aceite disputar as eleições ao governo mineiro - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (11/12) que não desistiu ainda de ter o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Leia também: Pacheco reforça que não quer disputar governo de Minas: "Lula respeitou"

“Ele pensa que eu desisti. Eu não desisti. Nós temos todo o tempo do mundo ainda”, respondeu Lula ao ser questionado durante entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, de Belo Horizonte.

“A esperança é a última que morre. Eu, sinceramente, quando comecei a alimentar na minha cabeça e tentar alimentar o companheiro Pacheco da importância de ele ser candidato, é porque eu aprendi a gostar do Pacheco. Acho ele uma pessoa extremamente competente, e acho que ele é hoje a maior personalidade pública de Minas Gerais”, disse também.

  • Leia também: Pacheco se diz "honrado" por campanha por seu nome para o STF

Pacheco se articulou para ser indicado a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Lula, mas foi preterido pelo Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias.  Desde então, o senador mineiro disse a aliados que pretende deixar a vida pública, e que não tem interesse em disputar o governo de Minas.

“Eu disse para ele: ‘cara, eu estou te pedindo para  você me ajudar a ganhar as eleições para presidente da República. Você será o governador do segundo maior estado”, comentou também o petista.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 11/12/2025 13:28 / atualizado em 11/12/2025 13:29
SIGA
x