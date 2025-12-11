Lula diz que não ‘desistiu’ de ter Pacheco no governo de Minas Gerais

Em entrevista, Lula disse ainda ter esperança que Pacheco mude de ideia e aceite disputar as eleições ao governo mineiro - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (11/12) que não desistiu ainda de ter o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Ele pensa que eu desisti. Eu não desisti. Nós temos todo o tempo do mundo ainda”, respondeu Lula ao ser questionado durante entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, de Belo Horizonte.

“A esperança é a última que morre. Eu, sinceramente, quando comecei a alimentar na minha cabeça e tentar alimentar o companheiro Pacheco da importância de ele ser candidato, é porque eu aprendi a gostar do Pacheco. Acho ele uma pessoa extremamente competente, e acho que ele é hoje a maior personalidade pública de Minas Gerais”, disse também.

Pacheco se articulou para ser indicado a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Lula, mas foi preterido pelo Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Desde então, o senador mineiro disse a aliados que pretende deixar a vida pública, e que não tem interesse em disputar o governo de Minas.

“Eu disse para ele: ‘cara, eu estou te pedindo para você me ajudar a ganhar as eleições para presidente da República. Você será o governador do segundo maior estado”, comentou também o petista.