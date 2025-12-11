InícioPolítica
Lula diz que vai recriar Ministério da Segurança se PEC for aprovada

Presidente comentou sobre a criação de pasta dedicada à segurança, que atualmente faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Volta de um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça é defendida pelo diretório nacional do PT - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (11/12) que vai recriar o Ministério da Segurança Pública caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança seja aprovada pelo Congresso Nacional.

Atualmente, o tema é tratado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Ricardo Lewandowski. A criação de uma pasta separada para a Segurança, porém, é demanda de parte da base governista desde a campanha eleitoral.

“Nós temos uma PEC da Segurança,para ser votada na Câmara dos Deputados. Essa PEC vai definir qual é o papel do governo federal para a segurança pública dos estados”, disse Lula em entrevista ao programa EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal Uai.

“No Rio de Janeiro, havia cinco anos que a política não encontrava o assassinado de Marielle (Franco), e ninguém encontrou. Quem encontrou foi a Polícia Federal. A PF tem expertise, tem mais inteligência, e nós queremos redefinir. Queremos redefinir o papel da guarda nacional. Se aprovada a PEC,nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública neste país”, acrescentou.

A criação de um ministério da Segurança Pública foi defendida recentemente também pela diretoria do PT, em resolução aprovada pela sigla. O tema ganhou força especialmente após a Megaoperação que deixou 120 mortos no Rio de Janeiro, e promete ser um dos principais debates nas eleições de 2026.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 11/12/2025 13:48
