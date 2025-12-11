Lula diz que vai recriar Ministério da Segurança se PEC for aprovada

Volta de um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça é defendida pelo diretório nacional do PT - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (11/12) que vai recriar o Ministério da Segurança Pública caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança seja aprovada pelo Congresso Nacional.

Atualmente, o tema é tratado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Ricardo Lewandowski. A criação de uma pasta separada para a Segurança, porém, é demanda de parte da base governista desde a campanha eleitoral.

“Nós temos uma PEC da Segurança,para ser votada na Câmara dos Deputados. Essa PEC vai definir qual é o papel do governo federal para a segurança pública dos estados”, disse Lula em entrevista ao programa EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal Uai.

“No Rio de Janeiro, havia cinco anos que a política não encontrava o assassinado de Marielle (Franco), e ninguém encontrou. Quem encontrou foi a Polícia Federal. A PF tem expertise, tem mais inteligência, e nós queremos redefinir. Queremos redefinir o papel da guarda nacional. Se aprovada a PEC,nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública neste país”, acrescentou.

A criação de um ministério da Segurança Pública foi defendida recentemente também pela diretoria do PT, em resolução aprovada pela sigla. O tema ganhou força especialmente após a Megaoperação que deixou 120 mortos no Rio de Janeiro, e promete ser um dos principais debates nas eleições de 2026.