Nikolas Ferreira lista coisas que os homens "não gostam"; assista

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (11/12), um vídeo em que enumera diversas coisas que os homens "não gostam". A trend, palavra que faz referência a um movimento, estilo ou comportamento que está em alta na internet, tem viralizado nas redes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O deputado citou, ao todo, nove coisas que, de acordo com ele, não são do gosto de nenhum homem. Entre elas estão o Partido dos Trabalhadores (PT), mulheres identificadas com o Feminismo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e impostos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Confira a lista feita por Nikolas Ferreira sobre as coisas que os homens "não gostam":
????AGORA - Deputado Nikolas Ferreira faz lista de coisas que homens não gostam
“PT, feminista, detran, cumprimentar com a mão mole, escanteio curto, imposto, radar de quarenta, áudio longo do mecânico e calvice” pic.twitter.com/TVV4JETa4D
— SPACE LIBERDADE ? (@NewsLiberdade) December 11, 2025
Nikolas também citou temas como calvície, escanteio curto, "áudio longo do mecânico" e radar eletrônico de trânsito de 40 km/h.
Saiba Mais
-
Política
Mesmo com prescrição de processo, Marcola continuará em presídio de segurança máxima
-
Política
Líder do PT anuncia mandado de segurança para obrigar Câmara a afastar Zambelli e Ramagem
-
Política
Lula sobre Flávio: "A gente não escolhe adversário"
-
Política
PSD tem posição clara para 2026; se Tarcísio for candidato, vamos apoiá-lo diz Gilberto Kassab
-
Política
Lula para Zema: ‘Vamos ver a verdade ano que vem’
-
Política
Hugo Motta volta a ser alvo nas redes, com 72,8% menções negativas
Saiba Mais
- Política Mesmo com prescrição de processo, Marcola continuará em presídio de segurança máxima
- Política Líder do PT anuncia mandado de segurança para obrigar Câmara a afastar Zambelli e Ramagem
- Política Lula sobre Flávio: "A gente não escolhe adversário"
- Política PSD tem posição clara para 2026; se Tarcísio for candidato, vamos apoiá-lo diz Gilberto Kassab
- Política Lula para Zema: ‘Vamos ver a verdade ano que vem’
- Política Hugo Motta volta a ser alvo nas redes, com 72,8% menções negativas