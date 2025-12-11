InícioPolítica
Nikolas Ferreira lista coisas que os homens "não gostam"; assista

Deputado filiado ao PL publicou vídeo em que fala sobre o assunto nas redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira, filiado ao Partido Liberal (PL)
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (11/12),  um vídeo em que enumera diversas coisas que os homens "não gostam". A trend, palavra que faz referência a um movimento, estilo ou comportamento que está em alta na internet, tem viralizado nas redes. 

O deputado citou, ao todo, nove coisas que, de acordo com ele, não são do gosto de nenhum homem. Entre elas estão o Partido dos Trabalhadores (PT), mulheres identificadas com o Feminismo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e impostos.  

Confira a lista feita por Nikolas Ferreira sobre as coisas que os homens "não gostam": 

????AGORA - Deputado Nikolas Ferreira faz lista de coisas que homens não gostam


“PT, feminista, detran, cumprimentar com a mão mole, escanteio curto, imposto, radar de quarenta, áudio longo do mecânico e calvice” pic.twitter.com/TVV4JETa4D

Nikolas também citou temas como calvície, escanteio curto, "áudio longo do mecânico" e radar eletrônico de trânsito de 40 km/h. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 11/12/2025 17:23
