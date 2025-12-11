Nikolas Ferreira lista coisas que os homens "não gostam"; assista

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (11/12), um vídeo em que enumera diversas coisas que os homens "não gostam". A trend, palavra que faz referência a um movimento, estilo ou comportamento que está em alta na internet, tem viralizado nas redes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Psol aciona PGR contra Nikolas por ajuda a Bolsonaro em tentativa de fuga



O deputado citou, ao todo, nove coisas que, de acordo com ele, não são do gosto de nenhum homem. Entre elas estão o Partido dos Trabalhadores (PT), mulheres identificadas com o Feminismo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e impostos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira a lista feita por Nikolas Ferreira sobre as coisas que os homens "não gostam":

????AGORA - Deputado Nikolas Ferreira faz lista de coisas que homens não gostam



“PT, feminista, detran, cumprimentar com a mão mole, escanteio curto, imposto, radar de quarenta, áudio longo do mecânico e calvice” pic.twitter.com/TVV4JETa4D

— SPACE LIBERDADE ? (@NewsLiberdade) December 11, 2025

Nikolas também citou temas como calvície, escanteio curto, "áudio longo do mecânico" e radar eletrônico de trânsito de 40 km/h.