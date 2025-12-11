Coronel Tadeu: conheça o suplente que assume cargo de Zambelli

Crítico ferrenho do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Coronel Tadeu atuou na Câmara como defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Após o ministro Alexandre de Moraes decidir, na noite desta quinta-feira (11/12), pela perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli, o suplente da parlamentar, Coronel Tadeu (PL-SP), terá 48 horas para substituí-la na Câmara Federal.

Se concretizada entrada de do suplente, será a segunda vez que Coronel Tadeu assume um cargo de parlamentar na Casa, já que ele foi deputado federal entre os anos de 2019 a 2022, ano em que foi vice-líder do PL na Câmara. Antes de entrar na política, Coronel Tadeu, 60 anos, fez carreira na Polícia Militar de São Paulo.

Crítico do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Coronel Tadeu atuou na Câmara como defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2019, ele rasgou um cartaz em uma exposição sobre o racismo na Câmara na véspera do Dia da Consciência Negra.

O cartaz expunha uma imagem do cartunista Carlos Latuff em que aparecia um policial com uma arma na mão, e um rapaz negro estendido no chão, algemado e com a camisa do Brasil. No cartaz, lia-se a frase “o genocídio da população negra”.

