Política
SUPLENTE

Coronel Tadeu: conheça o suplente que assume cargo de Zambelli

Tadeu terá 48h para assumir lugar de Zambelli, que perdeu o mandato, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Zambelli foi condenada em agosto a 10 anos de reclusão por participar de invasão de sistemas do CNJ

Crítico ferrenho do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Coronel Tadeu atuou na Câmara como defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
Após o ministro Alexandre de Moraes decidir, na noite desta quinta-feira (11/12), pela perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli, o suplente da parlamentar, Coronel Tadeu (PL-SP), terá 48 horas para substituí-la na Câmara Federal.

Se concretizada entrada de do suplente, será a segunda vez que Coronel Tadeu assume um cargo de parlamentar na Casa, já que ele foi deputado federal entre os anos de 2019 a 2022, ano em que foi vice-líder do PL na Câmara. Antes de entrar na política, Coronel Tadeu, 60 anos, fez carreira na Polícia Militar de São Paulo.

Crítico do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Coronel Tadeu atuou na Câmara como defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2019, ele rasgou um cartaz em uma exposição sobre o racismo na Câmara na véspera do Dia da Consciência Negra. 

O cartaz expunha uma imagem do cartunista Carlos Latuff em que aparecia um policial com uma arma na mão, e um rapaz negro estendido no chão, algemado e com a camisa do Brasil. No cartaz, lia-se a frase “o genocídio da população negra”.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/12/2025 21:09
