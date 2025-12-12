Renan Calheiros parabeniza Moraes por decisão que determina perda de mandato de Zambelli

"Parabéns ao ministro Moraes por enquadrar o golpe do presidente da Câmara, em processo acelerado de 'severinização", escreveu Calheiros no X - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) parabenizou, nesta sexta-feira (12/12), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por anular a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália, desde julho deste ano.

“Condenada, foragida, presa e cassada, Zambelli tentou me vetar na relatoria da CPI da Covid. Parabéns ao Min. Moraes por enquadrar o golpe do presidente da Câmara, em processo acelerado de 'severinização'. A cria delira com blindagens do criador”, escreveu no X (antigo Twitter), aproveitando para alfinetar o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O STF analisa, nesta sexta-feira, a decisão de Moraes de anular a rejeição da cassação do mandato de Zambelli e de dar prazo para Motta de 48 horas para posse do deputado suplente da filiada ao PL.

O julgamento na Corte ocorre em plenário virtual e os ministros da Primeira Turma podem votar das 11h até as 18h de hoje.

