PF deflagra operação contra desvio de emendas parlamentares

Dino é o relator das ações sobre emendas parlamentares na Corte

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (12/12), a Operação Transparência, com o objetivo de investigar desvios e irregularidades na destinação de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. Um dos principais alvos da ação é Mariângela Fialek, assessora do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados.

A operação cumpre dois mandados de busca e apreensão em Brasília, expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado é o relator das ações sobre emendas parlamentares na Corte.

Os crimes investigados pela PF incluem: peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.

A assessora de Arthur Lira é apontada como uma servidora experiente na Casa. Buscas foram realizadas em suas salas no Congresso Nacional e também em sua residência. Em termos de remuneração, a mulher ocupa um cargo de natureza especial, com uma remuneração bruta de R$23,7 mil, sendo responsável pelo setor que organiza a indicação de emendas parlamentares.