InícioPolítica
Congresso

Assessora de Lira é alvo de operação da PF que investiga desvio nas emendas

A Operação Transparência cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (12/12), expedidos pelo STF

A PF realizou buscas no Congresso Nacional e também em na residência da assessora de Arthur Lira - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
A PF realizou buscas no Congresso Nacional e também em na residência da assessora de Arthur Lira - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Transparência, nesta sexta-feira (12/12), tendo como alvo principal de suas investigações Mariângela Fialek, assessora do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados. A operação investiga desvios na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Brasília, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino — relator das ações que envolvem as emendas. A servidora é suspeita de ser a responsável por executar as emendas que se tornaram conhecidas como “orçamento secreto”.

Lotada atualmente na Liderança do Partido Progressista na Casa, Mariângela é servidora experiente na Casa. A PF realizou buscas em suas salas no Congresso Nacional e também em sua residência. Ela ocupa um cargo de natureza especial, com uma remuneração bruta de R$ 23,7 mil, e é responsável pelo setor que organiza a indicação de emendas parlamentares.

Os crimes investigados pela PF incluem: peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 12/12/2025 11:01 / atualizado em 12/12/2025 11:02
SIGA
x