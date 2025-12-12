Assessora de Lira é alvo de operação da PF que investiga desvio nas emendas

A PF realizou buscas no Congresso Nacional e também em na residência da assessora de Arthur Lira - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Transparência, nesta sexta-feira (12/12), tendo como alvo principal de suas investigações Mariângela Fialek, assessora do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados. A operação investiga desvios na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

A PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Brasília, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino — relator das ações que envolvem as emendas. A servidora é suspeita de ser a responsável por executar as emendas que se tornaram conhecidas como “orçamento secreto”.

Lotada atualmente na Liderança do Partido Progressista na Casa, Mariângela é servidora experiente na Casa. A PF realizou buscas em suas salas no Congresso Nacional e também em sua residência. Ela ocupa um cargo de natureza especial, com uma remuneração bruta de R$ 23,7 mil, e é responsável pelo setor que organiza a indicação de emendas parlamentares.

Os crimes investigados pela PF incluem: peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção