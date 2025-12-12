Moraes vê "vitória do judiciário" com fim de sanção pela Lei Magnitsky

O ministrro do Supremo ainda agradeceu o empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas negociações com chefe da Casa Branca, Donald Trump - (crédito: Reprodução/Youtube SBT News)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou como uma "vitória do judiciário brasileiro" a retirada de seu nome da lista Lei Magnitsky nos Estados Unidos. A ideia de "vitória", segundo ele, estende-se à soberania nacional e à democracia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"A verdade prevaleceu. Podemos dizer, com satisfação e humildade, que houve uma tripla vitória: do Judiciário brasileiro, que não se rendeu a ameaças e coerções e continuará atuando com imparcialidade; da soberania nacional; e da democracia”, afirmou Moraes, durante seu discurso na inauguração do canal de TV SBT News.

O ministro do Supremo ainda agradeceu o empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas negociações com chefe da Casa Branca, Donald Trump. "Agradeço ao presidente Lula. A verdade venceu hoje. O presidente se recorda de que, em julho e início de agosto, quando o Supremo se reuniu para tratar dessas questões do Judiciário brasileiro, pedi ao presidente que não tomasse nenhuma medida contra isso [Lei Magnitsky], porque acreditava como continuei acreditando que a verdade chegaria às autoridades norte-americanas e apareceria”, completou Moraes.

EUA retiram Alexandre de Moraes da lista Magnitsky

Os Estados Unidos comunicaram nesta sexta que Alexandre de Moraes está fora da lista de pessoas sancionadas Departamento do Tesouro responsável por aplicar a Lei Global Magnitsky. O ministro ficou quase cinco meses submisso a bloqueios que o impediam de circular ou manter patrimônio nos EUA, além de barrar transações em dólar ou vínculo comercial com entidades norte-americanas.

Leia também: Câmara aprova Lei Marília Mendonça e reconhece música caipira como cultura

A revogação também abrange a esposa e Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o Lex Instituto de Estudos Jurídicos Ltda., entidade ligada à família.