Câmara aprova Lei Marília Mendonça e reconhece música caipira como cultura

Esta quinta-feira (11/12) marcou um movimento decisivo no Congresso para inscrever o nome de Marília Mendonça na memória institucional do país. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5.808/23, proposta que leva o nome da cantora e oficializa a música caipira e sertaneja como parte da cultura nacional. A matéria ainda precisa passar pelo crivo do Senado.

A iniciativa foi protocolada no fim de 2023 pela deputada Flávia Morais (PDT-GO), que apresentou o PL como uma homenagem à artista, morta em novembro de 2021, aos 26 anos. No texto, a parlamentar afirma que o projeto “reconhece o importante papel desempenhado por essa artista na promoção da música caipira e sertaneja ao longo de sua carreira”.

A justificativa também reforça a dimensão cultural da proposta ao destacar que “a aprovação do Projeto de Lei Marília Mendonça é essencial para garantir o reconhecimento e a preservação da música caipira e sertaneja como parte integrante da cultura nacional, assegurando que essa tradição musical continue a enriquecer a diversidade cultural do Brasil”.

Antes da votação em plenário, o texto já havia sido validado pela Comissão de Cultura e pela Comissão de Constituição e Justiça. Caso avance no Senado, será transformado em lei e entrará em vigor imediatamente após a publicação.

Pontos previstos na Lei Marília Mendonça:

Art. 1º – Reconhece a música caipira e sertaneja como manifestação cultural brasileira.

Art. 2º – Determina que o poder público promova o ensino da viola caipira para preservar essa memória musical.

Art. 3º – Denomina a norma como Lei Marília Mendonça.

Art. 4º – Estabelece vigência a partir da data da publicação.

Embora seja uma das cantoras de feminejo mais ouvidas no Brasil, Marília não integrou os 10 artistas mais ouvidos no Spotify na retrospectiva de 2025, aparecendo na lista somente a partir do 11º lugar ao lado de nomes como Ana Castela e Simone Mendes. O sertanejo protagonizou a lista de artistas mais ouvidos do ano, liderada por Henrique & Juliano. O top 10, no entanto, não contém nenhuma mulher.