Sol Nascente recebe 1ª edição do "Governo do Brasil na Rua" com serviços gratuitos

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, esteve presente na ação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Sol Nascente, no Distrito Federal, foi palco neste sábado (13/12) da estreia do programa Governo do Brasil na Rua, iniciativa que leva serviços públicos, atendimentos e orientações diretamente às comunidades. A ação está acontecendo em frente à Feira do Produtor da Ceilândia, das 9h às 17h, com acesso livre e sem necessidade de agendamento.

A proposta, segundo o governo, é reunir, em um único espaço, atendimentos nas áreas de saúde, educação, cidadania, geração de renda, cultura, empreendedorismo, previdência e bem-estar animal, ampliando o acesso da população a políticas públicas essenciais.

Na área da saúde, o público poderá participar do Circuito Saúde, com aferição de pressão arterial, avaliação de peso e altura, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), exame de bioimpedância e orientações sobre alimentação saudável. Também estão previstas oficinas educativas, atividades interativas com uso de realidade virtual para prevenção de doenças, ações de higiene bucal com distribuição de kits e um posto de vacinação para atualização do calendário vacinal.

Quem busca melhorar a própria moradia poderá conhecer o programa Reforma Casa Brasil, que oferece condições facilitadas de financiamento de até R$ 30 mil para reformas, ampliações ou construção de banheiros, apresentados na Carreta Reforma Casa Brasil.

O INSS também estará presente com realização de perícias médicas por ordem de chegada, além de orientações sobre benefícios previdenciários e assistenciais, apoio ao uso do aplicativo Meu INSS e emissão de senha Gov.br.

O cuidado com cães e gatos também integra a programação. Será possível cadastrar animais no sistema SinPatinhas, que gera uma carteirinha digital com QR Code para identificação, além da aplicação gratuita da vacina antirrábica em cães.

No eixo de empreendedorismo, haverá orientações para artesãos, emissão da Carteira Nacional do Artesão, apoio à formalização como Microempreendedor Individual (MEI) e informações sobre linhas de crédito, como PRONAMPE e PROCRED. Uma carreta de atendimento ao MEI oferecerá serviços como abertura e encerramento de empresas, renegociação de dívidas e atualização cadastral.

Para estimular a geração de renda, a programação inclui oficinas práticas, como a de Biscoitos Natalinos, e uma oficina de elaboração de currículo, voltada a quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A agenda de cidadania contará com a Tenda Lilás, atendimento do Ligue 180 e suporte presencial para acesso à plataforma Gov.br, que concentra milhares de serviços digitais do governo federal.

Na área de educação e formação, a Carreta Digital apresentará tecnologias como impressão 3D e PC Gamer, além de oferecer capacitação digital para mulheres da comunidade. O programa Pé-de-Meia será apresentado às famílias, com orientações sobre critérios, funcionamento e benefícios do incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes do ensino médio público. Também estarão abertas inscrições para edital de gratuidade com mais de 3,3 mil vagas em cursos de qualificação profissional.

A programação inclui ainda ações voltadas à juventude, com emissão do ID Jovem, que garante benefícios culturais e esportivos, e uma ampla agenda de cultura, com oficinas de circo, batalhas de rima, apresentações artísticas, aulões de dança e atividades do Programa Nacional dos Comitês de Cultura.