Governo do Brasil na Rua faz primeira ação no Sol Nascente no sábado (13/12)

O novo programa do Governo Federal — Governo na Rua — tem data de estreia marcada para o próximo sábado (13/12). O primeiro local de atuação será no Sol Nascente, em Ceilândia, das 9h às 17h.

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordena a ação, a população terá acesso a atendimentos médicos, crédito para reformar e ampliar casas, cursos, perícias do INSS, cadastro de benefícios e outros serviços.

Entre os atendimentos previstos está o balcão do INSS, apoio ao MEI (serviços de formalização de negócios, contabilidade e etc.), incentivo ao próprio negócio, atendimento médico e atendimento na Tenda Lilás para as mulheres.

O único serviço que necessita de agendamento prévio é a perícia do INSS — os detalhes ainda serão divulgados. Para o demais serviços, não é necessário nenhum tipo de agendamento.

No dia dos atendimentos, a população também terá acesso a três carretas que irão oferecer serviços para campos mais específicos, como crédito imobiliário, cursos digitais e atendimentos de saúde.

Na carreta da Reforma Casa Brasil, da Caixa Econômica Federal, os moradores poderão assinar empréstimos de até R$30 mil voltados para reformas e construção de novos cômodos.

Os estudantes de baixa renda terão uma programação exclusiva pensada para eles na Carreta Digital, do Ministério das Comunicações. No espaço, serão oferecidos cursos de montagem de PC Gamer e outros PCs, além de manutenção de celulares.

Por fim, voltado para atendimento de saúde, a Sesi Carreta Saúde irá prestar serviços de odontologia, oftalmologia, saúde do homem, e saúde da mulher.

Além disso, também prestadas informações sobre o programa Gás do Povo; cadastro para a Cozinha Solidária; e orientações sobre o Ligue 180; entre outros serviços.

O plano da secretaria é realizar mais 60 ações como essa em diversos estados nos próximos meses.

Serviço

Governo do Brasil na Rua

Sábado (13 de dezembro) das 9h às 17

Sol Nascente – DF (em frente à Feira do Produtor) - SH Sol Nascente Chac 1 (esquina com AV. P1)