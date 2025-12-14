Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames médicos na PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro realize exames médicos nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde cumpre pena. A decisão foi proferida na sexta-feira (12/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O pedido analisado pelo relator foi apresentado pela defesa do ex-presidente em 11 de dezembro de 2025. Os advogados solicitaram autorização para que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ingressasse na unidade da Polícia Federal com equipamento portátil de ultrassom. O objetivo é a realização de exames de ultrassonografia nas regiões inguinais direita e esquerda.
- Leia também: Como a imprensa internacional noticiou retirada de sanções contra Moraes pela Lei Magnistky
Ao decidir, Alexandre de Moraes destacou que, conforme determinações anteriores, visitas de médicos devidamente cadastrados não exigem comunicação prévia, desde que observadas as regras legais e judiciais já estabelecidas. O ministro autorizou a realização do exame no local de custódia, nos termos solicitados pela defesa.
A decisão também determina que a Polícia Federal seja comunicada, assim como os advogados constituídos no processo e a Procuradoria-Geral da República.
Saiba Mais
- Política Motta aguarda assessoria jurídica da Câmara para definir posse de suplente de Zambelli
- Política Motta entra na defesa da controladora de emendas
- Política Hugo Motta suspende escolta de deputada do PSOL alvo de ameaças
- Política Lula diz que foi consultado por Trump sobre sanções a Moraes e comemora
- Política Nikolas Ferreira xinga o foragido Allan dos Santos: 'Você é um bosta'
- Política Motta sai em defesa de assessora da Câmara após operação da PF