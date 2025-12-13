Lula diz que foi consultado por Trump sobre sanções a Moraes e comemora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, nessa sexta-feira (12/12), a retirada das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita durante um evento em São Paulo, que contou com a presença de Moraes e do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para Lula, a decisão representa uma “vitória da democracia brasileira”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O presidente lembrou que Moraes completa aniversário neste sábado (13/12) e afirmou que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria sido um “presente”. Lula participou do lançamento do novo canal de notícias SBT News, ao lado de autoridades e convidados.

Leia também: Hugo Motta suspende escolta de deputada do PSOL alvo de ameaças

Durante o discurso, Lula afirmou que não é admissível que um chefe de Estado utilize leis nacionais para punir autoridades de outro país que atuam em defesa da democracia. Segundo ele, a retirada das sanções reconhece que Moraes cumpria a Constituição Brasileira no exercício de suas funções.

“O Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo a Constituição brasileira. Não é possível admitir que um presidente de um país possa punir, com as leis dele, autoridades de outro país que estão em defesa da democracia. Portanto, a sua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira”, disse Lula.

O presidente também mencionou conversa telefônica com Trump na semana passada, quando o tema das sanções foi tratado. Segundo Lula, ao ser questionado se a medida era positiva para ele, respondeu que era benéfica para o Brasil e para a democracia brasileira, destacando a importância da Suprema Corte para o país.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No evento, Lula dirigiu-se diretamente a Tarcísio de Freitas, apontado como um possível adversário político em 2026. Ao chegar, cumprimentou o governador e, ao fim da cerimônia, os dois conversaram brevemente sobre os problemas recorrentes de falta de energia elétrica em São Paulo.

“Hoje é um dia importante por três razões. A primeira é que eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira, anunciados no início de janeiro, não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no meio de outubro”, afirmou Lula em seu discurso.

Críticas e afastamento

Este foi o primeiro encontro entre Lula e Tarcísio desde fevereiro, quando participaram de uma reunião em Brasília para tratar de obras em São Paulo. Nos meses seguintes, o governador fez críticas públicas ao presidente e chegou a afirmar que o país precisava “trocar o CEO”.

No estúdio onde ocorreu o lançamento do canal, os dois se cumprimentaram com um aperto de mão. Tarcísio também cumprimentou a primeira-dama, Janja da Silva. Antes da chegada de Lula, o governador conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ex-jogador Alexandre Pato, em clima informal.

Ao fim da cerimônia, Lula, Tarcísio e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), conversaram sobre a situação da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo. Nunes havia solicitado apoio do governo federal para enfrentar os apagões. Lula afirmou que trataria do tema com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que também dialogaria com o prefeito.

Em discurso breve, Tarcísio elogiou a criação do novo canal de notícias e destacou a importância do jornalismo em um contexto de polarização política. Defendeu o diálogo e a convergência, mesmo diante de divergências de pensamento, enquanto era acompanhado por Lula na plateia.