Lula deseja feliz aniversário para Dilma: "mulher que inspira"

Lula diz que Dilma é "uma mulher que nos inspira com seus exemplos recorrentes de força, determinação e coragem"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou feliz aniversário para a ex-presidente Dilma Rousseff, que completa 78 anos neste domingo (14/12). O chefe do Executivo exaltou a trajetória política de Dilma, destacando que ela é "parceira de uma vida inteira dedicada à luta pela democracia e a justiça social no Brasil".

"Uma mulher que nos inspira com seus exemplos recorrentes de força, determinação e coragem. Parabéns, companheira. Estamos e estaremos sempre juntos", disse Lula, por meio das redes sociais.

Primeira mulher a se tornar presidente da República do Brasil, Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947, em Belo Horizonte (MG). Em 12 de maio de 2016, dois anos antes do término do segundo mandato, ela sofreu um impeachment por "crime de responsabilidade".

Dilma é filha do imigrante búlgaro Pedro Rousseff e da professora Dilma Jane da Silva, nascida em Resende (RJ). O casal teve três filhos: Igor, Dilma e Zana.

A filha do meio, a ex-presidente iniciou os estudos no tradicional Colégio Nossa Senhora de Sion, e cursou o ensino médio no Colégio Estadual Central. Aos 16 anos, Dilma dá início à vida política, integrando organizações de combate ao regime militar.

Em 1969, conhece o advogado gaúcho Carlos Franklin Paixão de Araújo. Juntos, sofrem com a perseguição da Justiça Militar. Condenada por “subversão”, Dilma passa quase três anos, de 1970 a 1972, no presídio Tiradentes, na capital paulista.

Livre da prisão, muda-se para Porto Alegre em 1973. Ela retomou os estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul após fazer novo vestibular. Em 1975, Dilma começa a trabalhar como estagiária na Fundação de Economia e Estatística (FEE), órgão do governo gaúcho. No ano seguinte, dá à luz a filha do casal, Paula Rousseff Araújo.

Em 2002, Dilma foi convidada para participar da equipe de transição entre os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Lula (2003-2010). Depois, com a posse de Lula, tornou-se ministra de Minas e Energia. Em seguida, ocupou a chefia da Casa Civil.

Já em 31 de outubro de 2010, aos 63 anos, Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil, com quase 56 milhões de votos.

