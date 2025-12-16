Flávio visita Bolsonaro na PF um dia antes da perícia médica do pai

Perícia oficial está programada para amanhã (17/12) e deve avaliar o atual estado de saúde de Bolsonaro - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira (16/12), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Bolsonaro está detido no local há 24 dias, desde a prisão determinada em 22 de novembro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O encontro do presidenciável com o pai ocorre um dia após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou o encaminhamento aos peritos da Polícia Federal dos exames médicos mais recentes do ex-presidente. A perícia oficial está programada para amanhã (17) e deve avaliar o atual estado de saúde de Bolsonaro.

Leia também: PL da Dosimetria entra em momento decisivo

Na segunda-feira (15), a defesa voltou a solicitar ao Supremo que o ex-presidente seja submetido a uma cirurgia em caráter de urgência e, posteriormente, transferido para o regime de prisão domiciliar. Os advogados alegam agravamento do quadro de hérnia inguinal e a persistência de crises de soluços, que estariam comprometendo sua condição clínica.

O pedido inicial foi apresentado ao STF em 9 de dezembro, mas acabou negado por Moraes sob o argumento de que os exames apresentados não eram atuais. Na ocasião, o ministro determinou que a Polícia Federal realizasse uma perícia médica no prazo de 15 dias para avaliar a real situação de saúde do ex-chefe do Executivo, procedimento que ainda não havia sido concluído.

Após a negativa, a defesa solicitou autorização para que um médico da equipe realizasse um exame de ultrassonografia nas dependências da própria PF.