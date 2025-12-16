Jair Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta-feira (17/12), na superintendencia da Polícia Federal, em Brasília. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma perícia médica na quarta-feira (17/12), conforme agendamento feito pela Polícia Federal (PF) por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O exame será realizado por peritos da PF na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. A avaliação tem como objetivo fornecer subsídios para que o ministro decida se autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para realizar uma cirurgia recomendada por seus médicos particulares.

Na mesma decisão, Moraes ordenou que o resultado do ultrassom feito por Bolsonaro no último domingo (14), que confirmou diagnóstico de hérnia inguinal, seja encaminhado aos peritos. Esse exame foi realizado com um equipamento portátil dentro da prisão, com autorização do ministro.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em decorrência da condenação na ação penal relacionada à trama golpista.