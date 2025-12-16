InícioPolítica
BRASÍLIA

Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta-feira

Após procedimento, Moraes vai decidir se autoriza cirurgia recomendada

Jair Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta-feira (17/12), na superintendencia da Polícia Federal, em Brasília. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Jair Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta-feira (17/12), na superintendencia da Polícia Federal, em Brasília. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma perícia médica na quarta-feira (17/12), conforme agendamento feito pela Polícia Federal (PF) por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O exame será realizado por peritos da PF na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. A avaliação tem como objetivo fornecer subsídios para que o ministro decida se autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para realizar uma cirurgia recomendada por seus médicos particulares.

Na mesma decisão, Moraes ordenou que o resultado do ultrassom feito por Bolsonaro no último domingo (14), que confirmou diagnóstico de hérnia inguinal, seja encaminhado aos peritos. Esse exame foi realizado com um equipamento portátil dentro da prisão, com autorização do ministro.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em decorrência da condenação na ação penal relacionada à trama golpista.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil — e atua na

Por Jéssica Andrade
postado em 16/12/2025 08:57
SIGA
x