Direita deve adotar pauta da segurança em 2026, diz deputado do PL

Com a vitória do ultradireitista José Antonio Kast no Chile, o cenário político na América Latina revela uma tendência de ascensão ao conservadorismo. Em Honduras, por exemplo, a disputa é acirrada entre dois candidatos da direita: Nasry Asfura, político aliado ao presidente norte-americano Donald Trump, e Salvador Nasralla. Na Bolívia, a direita saiu vitoriosa após 20 anos de governos de esquerda, com a eleição de Rodrigo Paz. No Peru, José Jerí tomou posse após a destituição de Dina Boluarte. Os discursos focados em segurança pública e combate ao crime organizado são os protagonistas das candidaturas e devem servir de exemplo, também, para a direita brasileira.

"Estamos acompanhando o cenário mundial e a tendência é do polo conservador retomar os espaços. Aqui no Brasil nós já percebemos isso nas eleições municipais do ano passado, nós tivemos 70% de vitória de partidos de centro e direita. A esquerda ganhou em poucos municípios", afirmou o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), em entrevista ao Correio.

No início de dezembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou a escolha de Flávio Bolsonaro (PL) para a candidatura à Presidência da República em 2026. Flávio, atualmente senador, já garantiu que seguirá com a candidatura e destaca que só desiste de se eleger caso seu pai assuma seu lugar.

"Com esse retrato das eleições no ano passado e o panorama internacional, onde a direita retornou, nós imaginamos que ano que vem a esquerda será derrotada. Não sabemos qual nome da direita chegará no segundo turno, não dá para afirmar com certeza, mas nós temos o Flávio Bolsonaro", acrescenta Sanderson.

Ainda de acordo com a avaliação do parlamentar, a esquerda brasileira deve enfrentar um cenário difícil para a reeleição, considerando a tendência de países vizinhos.

Segundo o último levantamento da pesquisa Genial/Quaest, o primogênito de Jair Bolsonaro segue 10 pontos atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais, apesar de ter uma vantagem sobre outros possíveis nomes da direita, como o governador Tarcísio de Freitas e o candidato do Paraná, Ratinho Jr.

"Estamos trabalhando com muita responsabilidade e nos organizando [...] Estamos construindo focos de atuação e um deles é a segurança pública", pontua o deputado.

