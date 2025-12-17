Show de Zezé Di Camargo é cancelado em cidade pernambucana





O prefeito de São José do Egito (PE), Fredson Brito (Republicanos), anunciou o cancelamento do show do cantor Zezé Di Camargo na cidade, previsto para ocorrer no dia 4 de janeiro de 2026, após repercussão de um vídeo publicado pelo artista em suas redes sociais.

O cantor sertanejo pediu que o SBT deixasse de exibir um especial de Natal estrelado por ele, após a festa de inauguração do seu canal de notícias contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O documento publicado no Diário Oficial da União no dia 11 de dezembro previa um valor de R$ 500 mil para show de uma hora e meia de duração de Zezé Di Camargo, com recursos federais, para a Festa de Reis da cidade.

O prefeito anunciou o cancelamento em nota oficial, na qual disse não aceitar que "São José do Egito seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja — seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área".

"Aqui não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações. São José do Egito merece respeito. Merece ser lembrada pela força do seu povo, pela sua cultura e pela sua história — e assim continuará sendo", declarou o político. A banda de forró Seu Desejo foi escolhida para substituir o sertanejo na programação da festa.