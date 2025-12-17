Lula cobra de ministros que atuem no combate à violência contra a mulher

"Causa nacional". Lula disse, durante a reunião de hoje, que mesmo ministros que estejam de saída do governo devem se dedicar ao combate à violência contra mulher - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou nesta quarta-feira (17/12) que seus ministros incluam o combate à violência contra a mulher em suas pautas e discursos. O líder petista disse querer transformar o tema em uma “causa nacional”.

Lula voltou ainda a defender que a responsabilidade de combater a violência é dos homens, e que isso se tornou a sua “nova causa” aos 80 anos. Ele comentou o tema ao discursar durante reunião ministerial, realizada na Granja do Torto.

“Eu queria que a partir dessa reunião, esse meu governo, mesmo aqueles que já estão preparando a saída para disputar as eleições — eu não quero nem olhar para a cara de quantos estão aqui. Enquanto vocês estiverem no governo, vocês agora vão ter que colocar a questão do feminicídio na pauta de vocês. Para que a gente transforme isso em uma causa nacional”, disse o chefe do Executivo durante a reunião.

“Eu acho que, se a gente criar uma indignação, nós, que somos homens que não batemos nas nossas mulheres, que não violentamos ninguém, nós temos que ter a responsabilidade de educar aqueles que não são como nós. Nós temos obrigação, em cada ato público que a gente fizer”, acrescentou.

Lula mencionou ainda a reunião que realizou ontem (16) para discutir o tema com outros órgãos do poder público, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Vejam que engraçado. Aos 80 anos de idade, eu descobri que tem mais uma causa pra eu colocar na minha cabeça, para não ficar velho. E de causa em causa, eu vou chegar aos 120 anos”, afirmou o presidente.