Lula reforça pacto de combate à violência contra mulher

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou, na noite desta terça-feira (16/12), o comprometimento do governo em fortalecer um pacto de combate à violência contra a mulher.

Segundo ele, esse tema já faz parte de sua agenda. “A gente vai preparar propostas para um pacto. Onde é que cada um pode ajudar”, afirmou o presidente, que participou, nesta terça, de uma reunião com ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir políticas de combate à violência contra a mulher.

Lula também apontou que a violência contra a mulher e o feminicídio demandam atenção da parte dos homens. "É um processo educacional que tem que ser levado para a escola. Estar dentro do ensino fundamental. O menino não pode achar que é melhor do que a menina”, disse.

Além de Lula, participaram do encontro o presidente, Edson Fachin, e a ministra Cármen Lúcia. Da parte do governo, estiveram presentes na reunião os ministros Anielle Franco (Igualdade Racial), Camilo Santana (Educação), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Márcia Lopes (Mulheres), Marina Silva (Meio Ambiente), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública).

Os presidente da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, foram convidados a participar, porém alegaram incompatibilidade de agenda.



