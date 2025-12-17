InícioPolítica
Substituto de Celso Sabino no Turismo é dado como certo pela Câmara

Ministro do Turismo deixa cargo nesta quarta (17/12). Expulso do União Brasil em novembro, Celso Sabino dará lugar a uma nova indicação do partido

Sabino foi expulso do União Brasil em novembro pelo fato de divergir da orientação da legenda, que o cobrava para que deixasse o cargo na pasta - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)
A indicação de um substituto de Celso Sabino no comando do Ministério do Turismo é dada como certa por interlocutores do União Brasil na Câmara Federal. O nome da vez é o de Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB).

Oriundo do mesmo estado que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o parlamentar indicou o filho ao cargo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar, na tarde desta quarta-feira (17/12), a demissão de Celso Sabino do Ministério do Turismo.

Sabino foi expulso do União Brasil em novembro pelo fato de divergir da orientação da legenda, que o cobrava para que deixasse o cargo na pasta. Mesmo com o imbróglio envolvendo o União Brasil e o governo, o presidente Lula garantiu que o Ministério do Turismo continuará sob liderança do partido. 

A perspectiva é que Gustavo Feliciano assuma a cadeira de ministro do Turismo em fevereiro do próximo ano. Embora citada nos bastidores do União Brasil na Câmara, a escolha do nome de Gustavo Feliciano para substituir Sabino não foi comunicada formalmente pela direção executiva do partido. 

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 17/12/2025 18:01 / atualizado em 17/12/2025 18:05
