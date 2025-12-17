PSol analisa possível candidatura de Jones Manoel à Câmara em 2026

PSol faz convite a Jones Monoel para concorrer as eleições pelo partido em 2026 - (crédito: Reprodução/Instagram)

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP) fez pessoalmente o convite para que o comunicador e militante socialista Jones Manoel se filie ao partido e considere uma possível candidatura à Câmara dos Deputados em 2026. A informação foi confirmada pela parlamentar em entrevista exclusiva ao Correio Braziliense.

“O Nordeste do país é uma região onde a gente nunca elegeu nenhum parlamentar federal e onde agora vemos essa possibilidade. Há uma discussão sobre o nome do Jones Manoel, que pode vir a se filiar ao PSol. Esse é um convite que eu fiz a ele, e essa é uma discussão que acontece hoje”, conta a deputada.

Jones Manoel ganhou grande visibilidade recentemente, especialmente nas redes sociais, por meio de seus discursos mais voltados à esquerda mais tradicional, inclusive com críticas incisivas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ele vai tomar a decisão no ano que vem, mas existe também uma discussão que deve ser feita dentro do partido. Eu torço e acho que o PSol vai topar [...] Ele tem muito potencial eleitoral, eu vejo isso nas redes e nas ruas”, destaca Sâmia.

Durante a entrevista ao Correio, Sâmia também teceu críticas ao PL da Dosimetria, que prevê a alteração da dosimetria das penas para os condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e gera tensão entre a base governista e a oposição no Congresso Nacional.

“Emendas não salvam o projeto, ele já tem um problema de princípio na proposta inicial, que é a possibilidade de ‘passar um pano’ para quem tentou dar um golpe de Estado”, pontua.

