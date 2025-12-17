Sâmia critica PL da Dosimetria: "Emendas não salvam o projeto"

Após a aprovação do PL da Dosimetria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, nesta quarta-feira (17/12), a pauta segue para votação no plenário da Casa. O texto prevê a alteração da dosimetria das penas para os condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e gera tensão entre a base governista e a oposição no Congresso Nacional.

Em entrevista ao Correio Braziliense, a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) falou a respeito da aprovação do PL da Dosimetria na CCJ. De acordo com a parlamentar, emendas ao projeto não são suficientes para criar um consenso entre a base governista e a oposição.

“Emendas não salvam o projeto, ele já tem um problema de princípio na proposta inicial, que é a possibilidade de ‘passar um pano’ para quem tentou dar um golpe de Estado”, afirma a parlamentar.

A fala de Sâmia acontece após o relator da pauta na CCJ, senador Esperidião Amin (PP-SC), acatar a emenda do senador Sérgio Moro (União-PR), que garante a redução de penas apenas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. A resolução aprovada busca garantir que condenados por crimes comuns não sejam beneficiados pelo projeto de lei.

Durante a entrevista, a deputada ainda ressaltou que a expectativa é que o texto seja vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso seja aprovado no plenário do Senado.

