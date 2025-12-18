InícioPolítica
FRAUDES NO INSS

Lula sobre INSS: "se tiver filho meu nisso, vai ser investigado"

Presidente participou de café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva, no Palácio do Planalto - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva, no Palácio do Planalto - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quinta-feira (18/12), que a Polícia Federal tem autonomia para investigar e que não há blindagem do governo a nenhum dos envolvidos na nova fase da Operação Sem Desconto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"A gente (governo) queria investigar com seriedade (fraude no INSS)", afirmou o presidente, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Lula também comentou sobre a possibilidade de as investigações apurarem possíveis irregularidades de Fábio Lula da Silva, filho do presidente. "Se tiver filho meu metido nisso, vai ser investigado", acrescentou.

Foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Um dos alvos da operação é o senador Weverton Rocha (PDT-MA), além de um assessor do parlamentar. Outro alvo da operação é o secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal. Ele foi exonerado do cargo na manhã desta quinta pelo ministro da pasta, Wolney Queiroz. O procurador-federal Felipe Cavalcante e Silva, atual consultor jurídico do ministério, assume a função de secretário-executivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 18/12/2025 13:17
SIGA
x